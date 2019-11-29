Кузбасс вышел в сибирские лидеры по экспорту медицинских услуг

Кузбасс стал лидером среди сибирских регионов по объему медицинской помощи иностранным гражданам. Об экспортном потенциале региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

За помощью к кузбасским медикам в третьем квартале 2019 года обратилось свыше 33 тыс. иностранных пациентов. Сумма поступлений в бюджеты медицинских организаций составила 54,5 млн руб. Эти цифры были приведены на первом заседании кемеровского областного совета по экспорту.

По данным вице-губернатора по вопросам социального развития Елены Малышевой, на которую ссылается сайт администрации региона, в 2019 году наиболее популярными для иностранных граждан среди медицинских направлений в Кузбассе стали терапия, акушерство, гинекология, травматология, ортопедия, хирургия, стоматология и офтальмология.

В настоящее время на Кемеровскую область приходится 43,6% экспорта Сибирского федерального округа и 3,7% - всей России.

Фото: сайт ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»