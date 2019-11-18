Новосибирская фирма стала совладельцем угольного разреза в Кузбассе

Новосибирское ООО «2Клик» приобрело треть уставного капитала кузбасского ООО «Разрез Новобачатский». Сумма сделки оказалась символической – 7,5 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Торги в форме публичного предложения прошли в ходе банкротства новокузнецкого АО «Горизонт». Новосибирская фирма оказалась единственным претендентом на актив, следует из итогового протокола.

Как писали Sibnovosti.ru, разрез находится в городе Белово. Предприятие начало работу в 2005 году. По данным сайта Новобачатского сельского поселения, в 2011 году разрез добыл 0,4 млн т угля на 0,91 млрд руб. В 2013-м компания «Белон» продала его за 1,1 млрд руб. новокузнецким ООО «Гермес НК», ООО «Формат» и АО «Горизонт». Они стали совладельцами уставного капитала ООО «Разрез «Новобачатский» общим объемом 1,09 млрд руб. (доля каждого – 364,57 млн руб.).

В апреле 2016 года ООО «Разрез «Новобачатский» было объявлено банкротом.