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Новосибирская фирма стала совладельцем угольного разреза в Кузбассе

Главная Экономика
Кемерово
18:40 18 Ноября 2019
уголь, продажа, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирское ООО «2Клик» приобрело треть уставного капитала кузбасского ООО «Разрез Новобачатский». Сумма сделки оказалась символической – 7,5 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Торги в форме публичного предложения прошли в ходе банкротства новокузнецкого АО «Горизонт». Новосибирская фирма оказалась единственным претендентом на актив, следует из итогового протокола.

Как писали Sibnovosti.ru, разрез находится в городе Белово. Предприятие начало работу в 2005 году. По данным сайта Новобачатского сельского поселения, в 2011 году разрез добыл 0,4 млн т угля на 0,91 млрд руб. В 2013-м компания «Белон» продала его за 1,1 млрд руб. новокузнецким ООО «Гермес НК», ООО «Формат» и АО «Горизонт». Они стали совладельцами уставного капитала ООО «Разрез «Новобачатский» общим объемом 1,09 млрд руб. (доля каждого – 364,57 млн руб.).

В апреле 2016 года ООО «Разрез «Новобачатский» было объявлено банкротом.

 

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