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Реконструкцию ВПП в Кемерове и Новокузнецке оценили в 8 млрд рублей

Главная Экономика
Кемерово
09:12 15 Ноября 2019
аэропорт, реконструкция, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция взлетно-посадочных полос (ВПП) в двух главных аэропортах Кемеровской области обойдется в 8 млрд руб. О перспективах работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«ВПП в аэропортах Кемерова и Новокузнецка являются федеральными объектами. По предварительным оценкам, на их реконструкцию требуется в общей сумме более 8 млрд рублей, из них 5 млрд руб. - это средства на реконструкцию полосы в Кемерове, и около 3,2 млрд - в Новокузнецке. Мы работаем над тем, чтобы получить федеральное финансирование на реализацию этих проектов», - сказал ТАСС кемеровский вице-губернатор Константин Венгер.

Информагентство отмечает, что обе ВПП были построены более 30 лет назад и сегодня нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью износа.

«Была экспертиза, которая сказала, что взлетные полосы можно эксплуатировать до 2024 года и надо рассматривать вопрос о включении этих полос в программу реконструкции аэропортов. Мы на сегодня уже получили заключение по городу Кемерово, о том, что реконструкцию ВПП в Кемерове надо делать и обоснование под нее уже получили, передали эти документы в правительство РФ (для согласования вопроса о выделении финансирования). По городу Новокузнецку пакет документов (для аналогичного заключения) находится это сейчас на рассмотрении», - приводит оно слова губернатора Сергея Цивилева.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре сменился гендиректор международного аэропорта Кемерова, входящего в сеть аэропортов холдинга «Новапорт». Этот пост занял Виталий Кашин.

Фото: сайт холдинга «Новапорт»

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