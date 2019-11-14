Цены на уголь снижают его добычу в Кузбассе

За первые 10 месяцев 2019 года в Кузбассе добыто 206 млн т угля. Это на 5,8 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифры назвал кемеровский губернатор Сергей Цивилев, зачитывая бюджетное послание. С ним он выступил сегодня на сессии облсовета.

В бюджетном послании глава региона назвал две основные проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Во-первых, это падение цен на топливо. Цены на энергетические марки угля упали на 44% к уровню ноября 2018 года, на дорогие коксующиеся марки – почти на четверть.

Во-вторых, проблема с транспортировкой угля.

«Сергей Цивилев подчеркнул, что низкая провозная способность российских железных дорог не позволяет доставить на азиатский рынок кузбасский уголь в полном объеме, существенно выросли транспортные издержки на перевозку и перевалку грузов. По этим вопросам ведется работа с ОАО РЖД, операторскими и стивидорными компаниями, также с правительством РФ», - пишет сайт администрации области.

Погрузка угля на Западно-Сибирской железной дороге в январе-октябре 2019 года составила 199,7 млн т, что на 1,6% меньше, чем за 10 месяцев 2018-го.

При этом, инвестиции в угледобычу в Кузбассе продолжают расти. Предполагается, что по итогам 2019 года их объем достигнет 105 млрд руб., что почти на 8 млрд руб. превысит результат 2018 года.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Хакасии ожидают, что из-за падения цен на уголь бюджет республики недополучит в этом году 1,5 млрд руб.

Фото: сайт администрации Кемеровской области