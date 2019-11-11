Кузбасс оказался сибирским лидером по доступности аренды жилья

Два сибирских региона оказались в топ-10 рейтинга доступности аренды жилья в России. Рейтинг составлен «РИА Новости», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ходе исследования изучались возможности семей с двумя детьми снять типовую двухкомнатную квартиру. В целом в стране, по данным рейтинга, 40% таких семей в РФ могут позволить себе арендовать «двушку». Бюджет таких семей составляет около 80 тыс. рублей в месяц.

Среди сибирских регионов лучший показатель у Кемеровской области, которая находится на восьмом месте в стране. Здесь доля таких семей, имеющих возможность взять двухкомнатную квартиру в аренду, составляет 53,9%, а семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов - 56,7 тыс. руб. На десятом месте Иркутская область (51,5% и 67,4 тыс. руб. соответственно).

Тяжелее всего в этом плане в Сибирском федеральном округе обстоят дела в Республике Тува. Она расположилась на 75-й строчке рейтинга – 26% и 71,4 тыс. руб. Немногим лучше ситуация в находящемся на 70-м месте Алтайском крае - 29,3% и 56,8 тыс. руб.

Российским лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На противоположном полюсе рейтинга находится Чеченская республика.

«На фоне того, что объемы строительства продолжают оставаться на высоких уровнях (в год на одного человека в среднем в стране строится примерно 0,5 кв. м жилья), а ипотека развивается достаточно быстро, жилищная проблема постепенно находит свое разрешение», - пришли к выводу авторы исследования.

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