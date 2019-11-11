11 ноября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кузбасс оказался сибирским лидером по доступности аренды жилья

Главная Экономика
Кемерово
11:32 11 Ноября 2019
аренда, жилье, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Два сибирских региона оказались в топ-10 рейтинга доступности аренды жилья в России. Рейтинг составлен «РИА Новости», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ходе исследования изучались возможности семей с двумя детьми снять типовую двухкомнатную квартиру. В целом в стране, по данным рейтинга, 40% таких семей в РФ могут позволить себе арендовать «двушку». Бюджет таких семей составляет около 80 тыс. рублей в месяц.

Среди сибирских регионов лучший показатель у Кемеровской области, которая находится на восьмом месте в стране. Здесь доля таких семей, имеющих возможность взять двухкомнатную квартиру в аренду, составляет 53,9%, а семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов - 56,7 тыс. руб. На десятом месте Иркутская область (51,5% и 67,4 тыс. руб. соответственно).

Тяжелее всего в этом плане в Сибирском федеральном округе обстоят дела в Республике Тува. Она расположилась на 75-й строчке рейтинга – 26% и 71,4 тыс. руб. Немногим лучше ситуация в находящемся на 70-м месте Алтайском крае - 29,3% и 56,8 тыс. руб.

Российским лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На противоположном полюсе рейтинга находится Чеченская республика.

«На фоне того, что объемы строительства продолжают оставаться на высоких уровнях (в год на одного человека в среднем в стране строится примерно 0,5 кв. м жилья), а ипотека развивается достаточно быстро, жилищная проблема постепенно находит свое разрешение», - пришли к выводу авторы исследования.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кемеровский «Азот» увеличит выпуск аммиачной селитры

Кемеровский «Азот» увеличит выпуск аммиачной селитры

10 Ноября 2019 г.
Предприятие реализует программу технического перевооружения
Новости Кемерово: «Мария-Ра» выбрала Кемерово для логистического центра

«Мария-Ра» выбрала Кемерово для логистического центра

7 Ноября 2019 г.
Его площадь составит 25 тыс. кв. метров
Новости Кемерово: Выгоден ли кредит под залог авто?

Выгоден ли кредит под залог авто?

31 Октября 2019 г.
Является ли данный вид кредитования выгодным для заемщиков?
Новости Кемерово: «Кузбасская топливная компания» стала ближе «Русскому углю»

«Кузбасская топливная компания» стала ближе «Русскому углю»

31 Октября 2019 г.
Микаил и Саид Гуцериевы приобрели еще 27,2% ее акций
Новости Кемерово: Кемеровская область выделяет землю под строительство дороги «Тайга – Томск»

Кемеровская область выделяет землю под строительство дороги «Тайга – Томск»

25 Октября 2019 г.
Протяженность трассы составит 68 км
Новости Кемерово: В Красноярском крае завершается уборочная кампания

В Красноярском крае завершается уборочная кампания

10 Октября 2019 г.
Намолочено более 2 млн тонн зерновых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

8 Ноября 2019 г.
На открытии горнолыжного сезона 16 ноября пройдет гастрономический фестиваль
Новости Кемерово: В Кемерове попытались застрелить известного адвоката

В Кемерове попытались застрелить известного адвоката

7 Ноября 2019 г.
Сергей Учитель серьезно ранен
Новости Кемерово: Стрелявший в кемеровского адвоката рассказал о мотивах преступления

Стрелявший в кемеровского адвоката рассказал о мотивах преступления

9 Ноября 2019 г.
Суд принял решение об аресте подозреваемого
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<