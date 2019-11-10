10 ноября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кемеровский «Азот» увеличит выпуск аммиачной селитры

Главная Экономика
Кемерово
15:54 10 Ноября 2019
завод, производство, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кемеровское КАО «Азот» вложит 7,4 млрд руб. в расширение производства. На предприятии вбили первую сваю для строительства отделения нейтрализации цеха по производству аммиачной селитры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кроме того, по данным областных властей, техническое перевооружение производства минеральных удобрений позволит увеличить выпуск аммиачной селитры на 227 тыс. т в год, что превысит действующие мощности на 20%.

«Для эксплуатации и обслуживания новых цехов будет создано 58 рабочих мест. За счет реализации дополнительного объема продукции экономическая выгода предприятия составит более 1,5 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджет Кемеровской области ежегодно составят около 310 млн руб. Затраты на создание новых производств должны окупиться за четыре года», - сообщает сайт администрации региона.

Компания «СДС Азот», в состав которой входит кемеровский завод, является, по собственным данным, крупнейшим производителем азотных удобрений в России. Кроме того, это основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока. Компания производит треть российского капролактама.

Фото: страница губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в соцсети Instagram

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: «Мария-Ра» выбрала Кемерово для логистического центра

«Мария-Ра» выбрала Кемерово для логистического центра

7 Ноября 2019 г.
Его площадь составит 25 тыс. кв. метров
Новости Кемерово: Выгоден ли кредит под залог авто?

Выгоден ли кредит под залог авто?

31 Октября 2019 г.
Является ли данный вид кредитования выгодным для заемщиков?
Новости Кемерово: «Кузбасская топливная компания» стала ближе «Русскому углю»

«Кузбасская топливная компания» стала ближе «Русскому углю»

31 Октября 2019 г.
Микаил и Саид Гуцериевы приобрели еще 27,2% ее акций
Новости Кемерово: Кемеровская область выделяет землю под строительство дороги «Тайга – Томск»

Кемеровская область выделяет землю под строительство дороги «Тайга – Томск»

25 Октября 2019 г.
Протяженность трассы составит 68 км
Новости Кемерово: В Красноярском крае завершается уборочная кампания

В Красноярском крае завершается уборочная кампания

10 Октября 2019 г.
Намолочено более 2 млн тонн зерновых
Новости Кемерово: Уволили гендиректора кузбасского «Юрмаша»

Уволили гендиректора кузбасского «Юрмаша»

9 Октября 2019 г.
Руководство региона предложило вывести ТЭЦ из состава завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

Гостей Шерегеша ждет усиленное питание

8 Ноября 2019 г.
На открытии горнолыжного сезона 16 ноября пройдет гастрономический фестиваль
Новости Кемерово: «Кузбасс» выиграл волейбольный Суперкубок России

«Кузбасс» выиграл волейбольный Суперкубок России

10 Ноября 2019 г.
Кемеровчане обыграли казанский «Зенит» со счетом 3:1
Новости Кемерово: Стрелявший в кемеровского адвоката рассказал о мотивах преступления

Стрелявший в кемеровского адвоката рассказал о мотивах преступления

9 Ноября 2019 г.
Суд принял решение об аресте подозреваемого
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<