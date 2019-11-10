Кемеровский «Азот» увеличит выпуск аммиачной селитры

Кемеровское КАО «Азот» вложит 7,4 млрд руб. в расширение производства. На предприятии вбили первую сваю для строительства отделения нейтрализации цеха по производству аммиачной селитры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кроме того, по данным областных властей, техническое перевооружение производства минеральных удобрений позволит увеличить выпуск аммиачной селитры на 227 тыс. т в год, что превысит действующие мощности на 20%.

«Для эксплуатации и обслуживания новых цехов будет создано 58 рабочих мест. За счет реализации дополнительного объема продукции экономическая выгода предприятия составит более 1,5 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджет Кемеровской области ежегодно составят около 310 млн руб. Затраты на создание новых производств должны окупиться за четыре года», - сообщает сайт администрации региона.

Компания «СДС Азот», в состав которой входит кемеровский завод, является, по собственным данным, крупнейшим производителем азотных удобрений в России. Кроме того, это основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока. Компания производит треть российского капролактама.

Фото: страница губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в соцсети Instagram