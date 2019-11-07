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«Мария-Ра» выбрала Кемерово для логистического центра

Главная Экономика
Кемерово
15:54 7 Ноября 2019
соглашение, логистика, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из крупнейших сибирских ритейлеров – барнаульская «Мария-Ра» – построит в Кемерове логистический центр. Об этом говорится в соглашении о намерениях сотрудничества, которое компания подписала с властями Кузбасса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь логистического центра на ул. 62-й проезд составит 25 тыс. кв. м. Ритейлер инвестирует в проект 2 млрд руб.

«Логистический центр позволит обеспечить более качественное обслуживание магазинов на территории Кузбасса, сократить время доставки продукции, предложить жителям области самые свежие продукты. В работе мы планируем использовать современные технологии, что позволит повысить безопасность в работе, а также сократить издержки, которые влияют на стоимость товара», - приводит сайт администрации Кемеровской области слова совладельца «Марии-Ра» Евгения Ракшина.  

По данным властей Кузбасса, объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

«Мария-Ра» активно осваивает рынок Кемеровской области. Только этой осенью здесь было открыто четыре новых магазина компании, три из которых – в Прокопьевске.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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