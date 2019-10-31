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Выгоден ли кредит под залог авто?

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Кемерово
16:02 31 Октября 2019
финансы, авто, кредиты, деньги
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Одним из самых простых и быстрых способов получить займ в наши дни – это взять кредит под залог авто. Является ли данный вид кредитования выгодным для заемщиков? Давайте попробуем в этом разобраться.

Для начала стоит сравнить данный вид займов с таким продуктом, как потребительское беззалоговое кредитование. Если в качестве материального обеспечения выступает транспортное средство, то заемщику будет предоставлен займ большего размера, а процентная ставка при этом будет меньше. Это существенный плюс по сравнению с потребительским кредитом без залога.

Если говорить о сроках погашения такого кредита, то есть различные варианты выбора. Например, банки предлагают взять кредит наличными в банке под залог транспортных средств на срок в 2-3 года, а автоломбарды взять займ как на короткий срок, составляющий всего несколько дней, так и на более длительное время до нескольких лет. Для заемщика выбор краткосрочной формы кредитования является более выгодным, поскольку чем скорее заемщиком будет погашен займ, тем меньше окажется переплата по процентам. Процентная ставка в данном виде кредитования напрямую зависит от срока и величины займа.

Обычно размер займа устанавливается в размере 60-80% от номинальной цены транспортного средства, для определения которой выполняют экспертную оценку. Точное значение этого процента будет зависеть от условий, устанавливаемых тем или иным кредитным учреждением. На практика банки предлагают не более 70% от стоимости авто, а автоломбарды не более 85%.

На оценочную стоимость автомобиля и, соответственно, величину выдаваемого займа, влияет год выпуска, марка и техническое состояние транспортного средства. Банки не принимают в залог старые автомобили, поскольку ими выдвигаются более жесткие требования – автомобиль не должен быть старше 5-7 лет и должен быть зарубежного производства. Автоломбарды выдвигают более мягкие требования, однако каждая организация индивидуально оценивает залоговые автомобили.

В целом, к плюсам кредитования под залог движимого имущества можно отнести следующее:

  • Выбор подходящего срока погашения;
  • Простота оформления и получения займа;
  • Отсутствие необходимости искать поручителей;
  • Более выгодные процентные ставки по сравнению с обычным потребительским кредитованием;
  • Возможность использования полученных средств на любые цели;
  • Сохранность залогового ТС.

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