«Кузбасская топливная компания» стала ближе «Русскому углю»

Бизнесмены Микаил и Саид Гуцериевы увеличили подконтрольную им долю акций ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это один из крупнейших российских производителей и экспортеров энергетического угля.

Изменения в составе собственников указаны в официальных сообщения КТК. Из них следует, что Михаил и Саид Гуцериевы приобрели через компанию Kilton Overseas Limited 27,2% акций ПАО у инвестиционного фонда Prosperity Capital Management. В результате их доля достигла 46,1%.

По данным газеты «Коммерсантъ», сумма сделки составила $83 млн. На известиях о ней цена акций ПАО КТК на Московской бирже выросла на 40%.

Производственную основу КТК составляют угольные разрезы «Виноградовский», «Караканский-Южный» и «Черемшанский». В этом году компания добыла уже 12,3 млн т угля. В состав группы «Сафмар» Гуцериевых входит добывающая компания «Русский уголь», которая работает в Красноярском крае, Республике Хакасия и Амурской области.

Фото: сайт ПАО «Кузбасская топливная компания»