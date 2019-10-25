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Кемеровская область выделяет землю под строительство дороги «Тайга – Томск»

Главная Экономика
Кемерово
13:51 25 Октября 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о согласовании планировки территории для строительства дороги «Тайга – Томск». Протяженность трассы из кемеровского городка до соседней области составит 68 км, передает корреспондент Sibnovosti.ru

Проект автомагистрали уже направлен на государственную экспертизу. Региональные власти надеются привлечь федеральное финансирование. Дорога будет иметь стратегическое значение, как для Кузбасса, так и для Томской области.

Сейчас томичи для выхода на Транссибирскую магистраль делают крюк до Новосибирска. Предварительно, стоимость строительства дороги оценивается в 7 млрд рублей. Власти двух регионов будут совместно финансировать проект. 

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