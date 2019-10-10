В Красноярском крае завершается уборочная кампания

В Красноярском крае подходит к концу уборочная кампания. По последним данным, в регионе обмолочено 840 тысяч га — это 92% посевных площадей. В этом году намолочено больше зерновых — 2,2 млн тонн. В 2018-м показатель октября был на уровне 1,9 млн тонн.

Уборку зерновых уже завершили в шести районах края: Ачинском, Большеулуйском, Каратузском, Енисейском, Казачинском и Пировском. Больше всего урожая у аграриев Ужурского района — 41,6 ц/га. На втором месте идет Большемуртинский район — 32,8 ц/га.

Власти края уверены, что аграрии успеют завершить работы на полях в срок.

«В крае достаточно мощностей для хранения зерновых. Сушильные комплексы практически в полном объеме готовы к приемке урожая. Их общая суточная производительность составляет почти 120 тыс. тонн. Сейчас основная задача министерства и сельхозпроизводителей – не допустить уход посевных площадей под снег, использовать каждый оптимальный момент, чтобы убрать урожай по максимуму. В помощь предприятиям, отстающим по темпам уборочных работ, перегоняют комбайны, грузовые автомобили, направляют рабочих из близлежащих хозяйств», — прокомментировал министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Почти весь урожай пшеницы в регионе является продовольственным — качество красноярского зерна является высоким, уверяют в министерстве.