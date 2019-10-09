Уволили гендиректора кузбасского «Юрмаша»

ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») в Кемеровской области так и не может выйти из кризисного состояния. Очередным свидетельством тому стала отставка гендиректора предприятия Анатолия Лазарева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О кадровых изменениях стало известно в ходе визита кузбасского губернатора Сергея Цивилева на ТЭЦ, входящую в состав «Юрмаша». По данным областных властей, в среднем задолженность перед сотрудниками ТЭЦ составляет четыре месяца.

«Люди жаловались на катастрофический отток профессиональных кадров, на ветхое оборудование, на отсутствие качественного угля», - передает содержание разговора работников предприятия с главой региона сайт обладминистрации.

Сергей Цивилев поручил максимум до 1 ноября погасить все долги по зарплате. По его мнению, ТЭЦ должна быть выведена из состава «Юрмаша».

Как сообщали Sibnovosti.ru, владельцем ООО «Юрмаш» является научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», входящая в «Ростех». В январе 2019 года было объявлено о том, что кузбасское предприятие перейдет в состав «Уральской горно-металлургической компании», но этого так и не произошло. ТЭЦ «Юрмаша» отапливает 82-тысячную Юргу.

На прошлой неделе в отставку ушел мэр Юрги Сергей Попов.

Фото: сайт администрации Кемеровской области