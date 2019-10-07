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Директором кемеровского аэропорта назначен Виталий Кашин

Главная Экономика
Кемерово
14:19 7 Октября 2019
аэропорт, директор, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном аэропорту Кемерово им. Леонова снова смена руководства. Предприятие возглавил Виталий Кашин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Кашин Виталий Владимирович - новый директор аэропорта. (Смена руководства произведена) с целью более эффективного развития аэропорта и проведения его дальнейшей реконструкции», - рассказал ТАСС источник в органах власти Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в отставку ушел директор кемеровского аэропорта Александр Рейх. Это произошло вскоре после того, как губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подверг критике темп модернизации предприятия. Вместо него на пост заступил Павел Сизякин, который ранее работал директором по производству новосибирского аэропорта Толмачёво.

Виталий Кашин указан на сайте аэропорта Читы указан в качестве его гендиректора. Читинский аэропорт, как и кемеровский, входит в сеть холдинга «Новапорт». Напомним, в начале октября стало известно еще об одной кадровой перестановке в региональной сети «Новапорта» - директор томского аэропорта Роман Фроленко был назначен руководителем аэропорта Воронежа.

Фото: сайт международного аэропорта Кемерово

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