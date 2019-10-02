Для кузбасского курорта готовят модернизацию очистных сооружений

Модернизация очистных сооружений в кузбасском поселке Шерегеш предполагает увеличение их мощностей вдвое. О ходе реализации проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Действующие очистные сооружения за полвека работы устарели морально и физически, кроме того, их мощность рассчитывалась только исходя из численности жителей поселка. Сейчас эти очистные мощностью 8 тыс. куб. м/сутки загружены на 100%», - отмечается в пресс-релизе администрации Кемеровской области.

Модернизация водоснабжения и водоотведения Шерегеша и туристической зоны горы Зеленой необходима для развития расположенного здесь одного и крупнейших горнолыжных курортов России. По данным администрации Таштагольского района, подготовка проектной документации уже завершается.

В администрации региона отмечают, что проект учитывает предполагаемый рост туристической зоны за счет сектора Б, который будет масштабнее сектора А. Шерегеш посещает в год около 1 млн туристов. Согласно планам руководства региона, к 2025 году этот показатель должен вырасти до 2,2 млн человек.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш