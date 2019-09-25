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Долю в НПЗ «Северный Кузбасс» выставят на продажу за 182,1 млн рублей

Главная Экономика
Кемерово
17:15 25 Сентября 2019
нефть, продажа, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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Доля в уставном капитале ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» в Кемеровской области будет выставлена на продажу. Компания принадлежит ООО «Анжерский НПЗ», которое находится в процедуре банкротства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение об определении начальной продажной цены актива опубликовал конкурсный управляющий «Анжерского НПЗ» Алексей Антонов. В нем говорится, что доля в 64% будет выставлена на торги за 182,1 млн руб. Отмечается также, что эта доля является предметом залога ООО «Финойл».

ООО «Анжерский НПЗ» было признано банкротом в октябре 2018 года. В реестр кредиторов тогда были включены требования ВЭБа в размере 5,7 млрд руб. По данным «Коммерсантъ-Сибирь», НПЗ «Северный Кузбасс» занимается перевалкой нефти из магистрального нефтепровода. Его выручка в 2017 году составила 1,1 млрд руб.

Фото: pixabay.com

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