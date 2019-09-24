Работа по созданию кластера в Кемерове вызвала критику губернатора

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев высказал недовольство темпом работы проектировщиков при создании культурно-образовательного кластера в Кемерове. По его мнению, затягивание сроков может привести к удорожанию строительства и задержке сроков сдачи объектов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свою оценку руководитель региона дал в ходе объезда строительных площадок областного центра.

«Мы ее (стройку культурно-образовательного и музейного кластера) затянули. Деньги выделены, произошла задержка (в проектировании), мы все подготовили, квадрат под здание (филиала Мариинского) театра давно стоит свободный, но так как проектные организации не выполнили (работы по проектированию) и нет реального проекта, я вынужден жестко вмешаться. Я дал команду копать котлованы, если мы сейчас это не сделаем, начнется зима и (ведение земляных работ в холодное время года приведет к) удорожанию, плюс будет задержка по срокам», - сказал Сергей Цивилев (цитата по ТАСС).

По данным сайта областной администрации, губернатор потребовал, чтобы за неделю были обозначены четкие границы строительной площадки и установлено ограждение. Мэрии поручено в этот срок решить вопрос о переносе гаражей, попадающих в зону строительства. Кроме того, части демонтированного недостроенного комплекса медицинской академии должны быть вывезены до 1 октября.

Площадь застройки составит около 26 тыс. кв. м. В состав кластера в центре города войдут, в частности, филиал Мариинского театра, филиал Русского музея и музейного фондохранилища и киноконцертный комплекс. В регионе рассчитывают завершить строительство кластера к 2021 году, когда в регионе будет отмечаться 300-летие со дня промышленного освоения Кузбасса.

Фото: сайт администрации Кемеровской области