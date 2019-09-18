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«СДС-Строй» получил право на строительство ледового дворца «Кузбасс»

Главная Экономика
Кемерово
09:37 18 Сентября 2019
строительство, лед, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Контракт на строительство ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове будет заключен с ООО «СДС-Строй» (входит в холдинг «Сибирский деловой союз»), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Компания стала единственным участником соответствующего аукциона с начальной ценой контракта 7,6 млрд руб.

Источником финансирования проекта станет областной бюджет. Контракт заключается с ГБУ Кемеровской области «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта». Он предполагает, не только собственно строительство, но и предшествующее ему проектирование.

«Согласно проектной документации, ледовый дворец на 2-4 этажа должен вмещать до 6 тыс. человек. В составе объекта планируются, в том числе: детско-юношеский центр по хоккею с мячом, бассейн, лыже-роликодром, научно-производственный центр здорового питания, инжиниринговый центр, центр спортивной педагогики, молодежный арт-центр с кафе», - отмечает «Интерфакс-Сибирь».

Завершить работы необходимо до августа 2021 года.

Ранее «СДС-Строй» провел реконструкцию хоккейного стадиона «Енисей» в Красноярске перед зимней Универсиадой-2019. В настоящее время компания возводит Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» в Иркутске. К концу августа здесь был завершен монтаж всех 12 деревянных арок.

Фото: сайт холдинга «Сибирский деловой союз»

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