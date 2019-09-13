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Для отдаленного поселка в Кузбассе построят гибридную энергоустановку

Главная Экономика
Кемерово
13:38 13 Сентября 2019
электростанция, строительство, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Россети Сибирь» (ПАО «МРСК Сибири») построит в Кузбассе автономную гибридную энергоустановку. О проекте энергетиков сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем в 2020 году строительстве гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин рассказал кузбасскому губернатору Сергею Цивилеву. Их рабочая встреча прошла в Кемерове. По словам Павла Акилина, такая установка появится в междуреченском поселке Ортон. Она предполагает одновременное применение дизельных генераторов и солнечной энергии.

«Мы обеспечиваем потребителям гарантированное круглосуточное качественное электроснабжение с отсутствием перепадов напряжения и наличием резерва мощности для присоединения новых потребителей. Строительство стационарных сетей до поселка Ортон обойдется минимум в 250 млн рублей, альтернативный проект по строительству автономной установки стоит 67 млн рублей», - процитировал руководителя компании сайт администрации Кемеровской области.

Поселок Ортон был основан в 1974 году. Он возник на базе лагеря для проживания расконвоированных осужденных.

По словам Сергея Цивилева, если этот пилотный проект подтвердит свою эффективность, то он будет применен и в других отдаленных поселках, не имеющих централизованного энергоснабжения. Их на территории Кузбасса 14.

Фото: сайт «Россети Сибирь»

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