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Еще четыре предприятия Красноярского края участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда

Главная Экономика
Кемерово
17:04 9 Сентября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Еще четыре предприятия Красноярского края присоединились к национальному проекту по повышению производительности труда. В число участников включены минусинские ОАО «Молоко» и ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», красноярский «Комбинат Волна» и железногорское предприятие ООО «Русский профиль». В течение нескольких месяцев там будут работать эксперты Федерального центра компетенций. 

«Вместе с рабочими группами, созданными на предприятиях, они оценят текущее состояние производственного потока, выявят потери, определят идеальное и целевое состояние, разработают план мероприятий по достижению целевых показателей проекта, а также на пилотном потоке реализуют примеры улучшений с использованием подходов бережливого производства», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Федеральные эксперты помогут руководству предприятий разработать план по сокращению расхода запасов сырья и материалов, сокращению незавершенного производства и минимизация простоя оборудования.

Среди прочих бонусов – возможность для руководителей предприятий проходить обучение по спецпрограмме Минэкономразвития России, а также льготные займы Фонда развития промышленности и поддержка Российского экспортного центра в Москве.

Нацпроект по повышению производительности труда с начала года реализуется в восьми краевых предприятиях, в общей сложности до конца года в программу планируют привлечь 19 организаций.

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