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На горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш можно будет добраться самолетом

Главная Экономика
Кемерово
15:02 7 Сентября 2019
авиасообщения, курорт, горнолыжник, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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На горнолыжные курорты Кузбасса  - в частности Шерегеш - можно будет добраться самолетом. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

«Мы начали субсидирование межрегиональных перевозок, 160 млн рублей. В Новосибирск уже летают. Новые направления межрегиональных перевозок - Новокузнецк - Красноярск, Новокузнецк - Иркутск, Кемерово - Иркутск, Кемерово - Казань - к горнолыжному сезону будут открыты, и это даст нам дополнительный пассажирский поток», - сказал Цивилев.

Выбор новых направлений был основан на анализе туристических потов. На самый популярный сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, как правило, жители федерального округа добираются автомобильным транспортом. За сезон  - около 1 млн человек. В планах властей 2025 году увеличить поток туристов минимум в два раза.

 

фото: vk.com/gesh_info

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