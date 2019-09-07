На горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш можно будет добраться самолетом

На горнолыжные курорты Кузбасса - в частности Шерегеш - можно будет добраться самолетом. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

«Мы начали субсидирование межрегиональных перевозок, 160 млн рублей. В Новосибирск уже летают. Новые направления межрегиональных перевозок - Новокузнецк - Красноярск, Новокузнецк - Иркутск, Кемерово - Иркутск, Кемерово - Казань - к горнолыжному сезону будут открыты, и это даст нам дополнительный пассажирский поток», - сказал Цивилев.

Выбор новых направлений был основан на анализе туристических потов. На самый популярный сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, как правило, жители федерального округа добираются автомобильным транспортом. За сезон - около 1 млн человек. В планах властей 2025 году увеличить поток туристов минимум в два раза.

фото: vk.com/gesh_info