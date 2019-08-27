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В операциях кемеровского банка нашли признаки вывода активов

Главная Экономика
Кемерово
18:29 27 Августа 2019
банк, банкрот, вывод
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Должностные лица кемеровского АО «Кемсоцинбанк» могли выводить его активы. К такому выводу пришла временная администрация кредитного учреждения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Временная администрация … установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка посредством кредитования юридических лиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим лицом, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информация об этих операциях направлена в правоохранительные органы.

Как писали Sibnovosti.ru, Центробанк лишил лицензии «Кемсоцинбанк» в конце мая этого года. В кредитном учреждении была назначена временная администрация. В июле кемеровский арбитраж признал «Кемсоцинбанк» банкротом. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,73 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами 1,96 млрд руб. Выплатой страхового возмещения вкладчикам занимается банк «Уралсиб».

АО «Кемсоцинбанк» - первый коммерческий банк в Кузбассе. Он был основан еще в 1989 году.

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