Программа развития угольной отрасли будет готова в сентябре

В сентябре 2019 года в правительство РФ будет представлена программа развития угольной отрасли страны. Это стало известно в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Во встрече приняли участие, в частности, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, красноярский губернатор Александр Усс, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и его новосибирский коллега Андрей Травников. Стенограмма заседания опубликована на официальном сайте Кремля.

«В соответствии с проектом программы у нас предусмотрено развитие угольной отрасли по двум вариантам. Рост из текущих объемов 440 млн т добычи первый вариант предусматривает до 550 млн т к 2035 году, а второй вариант ‒ до уровня 670 млн т … При этом угольные компании, я уже сказал, еще больше (планируют) ‒ еще на 100 млн. Но мы ориентируемся всё‑таки на реальную оценку и возможности нашей инфраструктуры, перспективы развития инфраструктуры», - сказал в ходе своего выступления министр энергетики РФ Александр Новак.

В свою очередь, кемеровский губернатор Сергей Цивилев назвал меры, принятие которых позволит увеличить эффективность угольной отрасли в Кузбассе. В их числе, установление долгосрочного «понятного тарифа на перевозку угля по железной дороге, приоритетное развитие Восточного полигона «Российских железных дорог» и расселение ветхого жилья.

Фото: сайт президента России