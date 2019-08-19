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В Кузбассе достроили автобан

Главная Экономика
Кемерово
11:33 19 Августа 2019
скорость, трасса, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области открыто движение по трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Это первая в азиатской части России автомагистраль с разрешенной скоростью 130 км/час, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о создании автомагистрали первой категории было принято еще в 2005 году. Строительство последнего участка протяженностью 17,56 км (всего – 62 км) стартовало только в 2015-м. Всего, по данным пресс-службы администрации Кузбасса, проект потребовал вложений 21,45 млрд руб.

«Открытие движения по высокоскоростной автомагистрали позволило сократить время в пути от Кемерово до Ленинска-Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда всех населенных пунктов и отсутствия пересечений в одном уровне. По старой же дороге время в пути составляло около 1,5 часов», - говорится в сообщении на сайте региональной администрации.

Отмечается также, что магистраль соединилась с существующей дорогой первой категории Ленинск -Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. На этом участке строительства было предусмотрено устройство транспортной развязки по типу «клеверный лист». Как сообщил кемеровский губернатор Сергей Цивилев, до 2020 года капитально отремонтируют два участка дороги от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. В результате по ней можно будет двигаться со скоростью 110 км/час.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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