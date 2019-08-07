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Для Кузбасса экология становится дороже золота

Главная Экономика
Кемерово
11:46 7 Августа 2019
добыча, золото, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в Роснедра с предложением приостановить выдачу новых разрешений на разведку золота в регионе. Основанием для такой просьбы стал ущерб, который наносит отрасль окружающей среде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы по двум предприятиям приняли решения об отзыве у них лицензий и передали эти документы в Роснедра. Также одновременно я обратился в Роснедра в связи с ухудшением экологической ситуации с инициативой остановить дальнейшую выдачу всех лицензий в Кузбассе на разведку и добычу россыпного золота», - сказал глава региона на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Предприятия, в отношении которых предложены санкции, Сергей Цивилев не назвал. Власти Кемеровской области указывают на то, что добыча россыпного золота ведется гидравлическим способом. Этот способ ведет к загрязнению рек.

По данным геологов, именно на территории нынешнего Тисульского района Кемеровской области в 1828 году было найдено первое сибирское золото.

«Более 150 лет назад в нашем регионе началась добыча россыпного золота в Тяжинском районе на руднике «Центральный». Балансовые запасы золота – сотни миллионов кубических метров при содержании металла в руде от 153 мг до 0,7 г на куб.», - говорится в справке на сайте региональной администрации.

Фото: сайт главного управления МВД по Красноярскому краю

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