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Уволенные шахтеры Кузбасса могут рассчитывать на переобучение

Главная Экономика
Кемерово
17:08 6 Августа 2019
шахтеры, уголь, увольнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Кемеровской области не ожидают серьезного роста социальной напряженности в регионе в связи увольнениями на ряде угольных предприятий. Это следует из ответов губернатора Сергея Цивилева на вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пресс-конференция главы Кузбасса состоялась сегодня.

«У нас есть компании, которые начинают сокращать своих работников, мы этого сокращения не боимся, у нас рабочих мест в полтора раза больше, чем желающих работать. То незначительное количество людей, которые высвобождаются, могут быть заняты в других угольных компаниях: ситуация полностью под контролем, никто без работы не останется. Мы готовы за счет бюджета переобучать всех тех, кто остался без работы», - процитировал его ответ на один из вопросов ТАСС.

По словам Сергея Цивилева, уволенным будут предложены вакансии на других предприятиях угольной отрасли, а также программы переобучения. Согласно сообщению информагентства, в июле 2019 года на трех угольных предприятиях Кузбасса было уволено более 300 горняков. Около 2 тыс. отправили во внеплановые отпуска. Предприятия региона за июнь вдвое увеличили задолженность по зарплате – до 110,5 млн руб.

По данным органов статистики, в 2018 году в Кузбассе оставалось без работы 22,6 тыс. человек. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области ранее сообщал, что за три месяца 2019 года в регионе было создано 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Как писали Sibnovosti.ru, причиной ухудшения финансового положения ряда компаний отрасли стало падение цен на энергетический уголь на рынках Европы. В июле ОАО РЖД предоставило кузбасским угольщикам скидку на перевозку сырья к портам на юге России.

Фото: сайт департамента угольной промышленности Кемеровской области

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