Первый коммерческий банк Кузбасса признан банкротом

АО «Кемеровский социально-инновационный банк» («Кемсоцинбанк») признано банкротом. Соответствующий иск подавал Центробанк РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о банкротстве первого коммерческого банка в регионе принял арбитражный суд Кемеровской области 29 июля. Пока опубликована только резолютивная часть. В ней говорится, что конкурсное производство открыто сроком на один год. Функции конкурсного управляющего будет выполнять госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Как писали Sibnovosti.ru, Центробанк отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» в конце мая 2019 года.

«На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов», - пояснял тогда регулятор.

В начале июня ПАО «Банк Уралсиб» стало победителем конкурса по отбору банка-агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Кемсоцинбанка». За такой выплатой, по данным АСВ, могут обратиться в общей сложности около 2,5 тыс. вкладчиков на сумму порядка 1,7 млрд руб.

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