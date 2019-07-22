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Кузбасские угольщики снизили добычу

Главная Экономика
Кемерово
13:00 22 Июля 2019
уголь, добыча, данные
Автор: Sibnovosti.ru
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Статистические данные за июнь подтвердили сложившуюся в кузбасском углепроме в последние месяцы тенденцию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Добыча сырья коксующихся марок продолжает расти, энергетических – падать.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, в июне в регионе было добыто 19 млн т угля – на 1,9 млн т меньше, чем за тот же месяц 2018 года. Отставание от прошлогоднего графика по итогам всего первого полугодия в результате достигло 2,7 млн т.

Падение происходит из-за снижения добычи энергетических марок. Результат июня 2019 года в этом сегменте – 13 млн т, что означает падение почти на 20% к показателю июня 2018-го. Тем временем, добыча коксующихся углей продолжает расти. В первый летний месяц она достигла отметки 6 млн т против 5,5 млн т годом ранее.

Как сообщали Sibnovosti.ru, падение объемов добычи энергетических углей происходит из-за снижения цен на него на европейских рынках. На прошлой неделе ОАО РЖД и власти Кузбасса договорились о том, что угольщики региона получат скидку на перевозку сырья к портам на юге России.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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