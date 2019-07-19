«КамАЗы» планируется собирать в Кузбассе

Руководство ПАО «КамАЗ» рассмотрит возможность организации сборки своих автомобилей в Кузбассе. Перспективы работы компании в регионе ее гендиректор Сергей Когогин обсудил с губернатором Сергеем Цивилевым, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Встреча в Кемерове прошла вчера. По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, сообщившей о ее итогах, «будет проработан вопрос организации в Кузбассе сборочного производства «КамАЗов».

На сайте самой компании формулировка более определенная: «На базе ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» … будет осуществляться не только сервисное обслуживание техники для всего СФО, но и сборка и продажа готовых автомобилей».

В ПАО «КамАЗ» отметили, что автоцентр будет сдан в эксплуатацию после окончания строительных работ к концу года.

«Также участники встречи обсудили вопросы обеспечения региона пассажирским транспортом, создания системы управления пассажирскими перевозками и обновления автопарка. Первым шагом на пути создания полноценной «умной» системы перевозки пассажиров станет предоставление ПАО «КамАЗ» электробуса для его испытания в наших климатических условиях», - говорится также в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области открылся цех по сборке китайских автобусов Yutong.

Фото: сайт ПАО «КамАЗ»