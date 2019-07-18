Кузбасским угольщикам отменили «экспортную надбавку» на перевозку угля к южным портам

ОАО РЖД предоставило кузбасским угольщикам скидку на перевозку сырья к портам на юге России. Эта мера введена в условиях падения цен на уголь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О льготах договорились гендиректор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В их совместно заявлении говорится, что с 16 июля 2019 года РЖД временно отменяет «экспортную надбавку» на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги.

«Данное решение направлено на создание условий для переключения части перевозок с перегруженного Восточного направления в сторону портов юга России, где в настоящее время имеются резервы пропускной способности», - пояснили в компании.

Итоги совместной работы сторон и планы на четвертый квартал 2019 года предполагается рассмотреть на совещании в Кемерове 10 сентября.

По данным РЖД, в первом полугодии 2019 года вывоз каменного угля из Кузбасса на экспорт увеличился на 2,1%. Ранее Западно-Сибирская железная дорога сообщала о том, что в первом полугодии каменный уголь в зоне ее работы погрузили с начала года в объеме 120,1 млн т – на 1% меньше, чем в январе-июне 2018-го.

Как писали Sibnovosti.ru, падение цен на энергетический уголь на зарубежных рынках привело к приостановке его добычи на ряде кузбасских предприятий. В результате, во внеочередные отпуска было отправлено 2 тыс. человек.