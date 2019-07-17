Фанерному комбинату в Кузбассе сбили цену

Недостроенный фанерный комбинат в кузбасском городе Анжеро-Судженске подешевел более чем вдвое. Теперь его выставят на продажу за 730 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об определении новой начальной цены производственного комплекса ЗАО АФК сообщила конкурсный управляющий предприятия Елена Бокарева. В состав комплекса входит объект незавершенного строительства общей площадью 3,4 га, оборудование, право аренды на земельный участок в 10 га.

Более того, в положении о порядке реализации имущество говорится, что в ходе торгов цена может быть снижена до 356 млн руб. Положение было утверждено конкурсным кредитором – польским банком mBank S.A.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ЗАО АФК было признано банкротом в 2017 году. Ранее этот актив уже пытались продать. Первоначально за 1,83 млрд руб., затем за 1,65 млрд руб. Но в обоих случая заявки так и не поступили.

Производственная мощность фанерного комбината составляет 60 тыс. куб. м в год. Готовность предприятия составляет 70%.

Фото: отчет ООО «ИнвестКонсалт» об оценке имущества ЗАО АФК