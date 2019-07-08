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Кемерово
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У производителя минеральной воды «Терсинка» отозвали лицензию

Главная Экономика
Кемерово
16:01 8 Июля 2019
вода, лицензия, отзыв
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибнедра досрочно отзывают у ООО МВМ лицензию на добычу минеральной воды Терсинского месторождения в Кемеровской области. О решении ведомства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Было принято решение об отзыве лицензии в связи с невыполнениями условий лицензионного соглашения и нерациональной эксплуатацией месторождения. Потери минеральных вод при ее добыче составляют 97%, то есть только 3% извлекается и разливается в емкости, остальное сбрасывается на рельеф», - сказал ТАСС начальник департамента природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

По данным информагентства, минеральный источник будет законсервирован до принятия решения о дальнейшей судьбе месторождения. По словам Сергея Высоцкого, уже есть претенденты на лицензию, которые даже готовы создать здесь лечебный курорт.

«Терсинка» - лечебно-столовая гидрокарбонатная кальциево-натриевая углекислая вода. Как сообщал «Коммерсантъ-Сибирь», в 2016 году МВМ, зарегистрированная в Новокузнецком районе Кузбасса, направила письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой содействовать в учреждении округа горно-санитарной охраны вокруг месторождения. По мнению руководства компании, это необходимо сделать для того, чтобы исключить здесь добычу угля.

Фото: pixabay.com

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