«МелТЭК» стала владельцем имущества последней прокопьевской шахты

ООО «Энергия-НК» выкупило основное имущество угольной шахты им. Дзержинского в кузбасском городе Прокопьевске. Об итогах торгов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Торги проходили в ходе банкротства ООО «Шахта им. Дзержинского». Как следует из сообщения их организатора, активы достались покупателю недорого. Например, лот, в который вошли административно-бытовой комбинат (3,6 тыс. кв. м), банно-прачечный комплекс (7 тыс. кв. м), столовая (1,2 тыс. кв. м), - всего за 1,8 млн руб.

«Энергия-НК» принадлежит компании «МелТЭК», которая, в свою очередь, объединяет добывающие угольные активы АО «Южуралзолото группа компаний». Ранее «Энергия-НК» на основании договора выступала заказчиком работ «Шахты им. Дзержинского» - та добывала уголь на участке Кушеяковский Новый и продавала его заказчику. Но в декабре 2018 года кредиторы решили прекратить производственно-финансовую деятельность ООО «Шахта им. Дзержинского», расторгнуть с 1 апреля 2019 года трудовые договоры с его работниками и договорные отношения с «Энергия-НК». В этой ситуации, как и предполагали Sibnovosti.ru, у «МелТЭК» оставался один вариант продолжить работу на предприятии – выкупить имущество банкрота.

«Шахта им. Дзержинского» - последняя угольная шахта, которая вела добычу в Прокопьевске.

Фото: официальный сайт Прокопьевска