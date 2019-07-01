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Кузбасских горняков отправляют отдыхать

Главная Экономика
Кемерово
15:31 1 Июля 2019
уголь, горняки, падение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Падение цен на энергетический уголь на зарубежных рынках привело к приостановке его добычи на ряде кузбасских предприятий. Как следствие, горняки были отправлены в отпуска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего во внеочередные отпуска отправлено 2 тыс. человек. Цифру назвал ТАСС источник в пресс-службе департамента угольной промышленности Кузбасса.

«В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые предприятия временно приостановили угледобычу. Более двух тысяч сотрудников направлены во внеплановые отпуска с выплатой 2/3 средней заработной платы», - сказал он.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в мае вице-губернатор Кемеровской области Игорь Малахов говорил о том, что стоимость коксующегося угля на мировых рынках упала в среднем на 20%, энергетических марок – на 50%. Ранее «Коммерсантъ» писал, что из-за падения цен на рынках Европы и, как следствие, сокращения перевозки сырья в этом направлении, ОАО РЖД отстранило от движения около 400 локомотивов и может оптимизировать штат. Погрузка каменного угля на всей сети РЖД за первое полугодие 2019 года составила 186,8 млн т, снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,4%.

По данным профильного департамента, добыча угля энергетических марок в мае 2019 года в Кузбассе составила 14,1 млн т. Это на 13% меньше, чем в мае 2018-го. Одновременно вырос объем добычи коксующегося угля до 6,3 млн т (плюс 8,6%).

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