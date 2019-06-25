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Кузбасские угольщики не планируют массовых увольнений в связи с падением цен

Главная Экономика
Кемерово
15:24 25 Июня 2019
уголь, добыча, сокращение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Угольные предприятия Кузбасса не планируют сокращение персонала. Даже при уменьшении годовых планов добычи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сокращение планов вызвано падением цен на уголь. В мае вице-губернатор Кемеровской области Игорь Малахов говорил VSE42.Ru о том, что стоимость коксующегося угля на мировых рынках упала в среднем на 20%, энергетических марок – на 50%. Причем, последний показатель на четверть превысил прогноз при формировании годового бюджета региона.

«Сокращение угледобычи не повлечет за собой сокращений, уменьшения количества рабочих мест на предприятиях», - сказали ТАСС в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

В Кузбасса добывается около 60% всего российского угля. С начала 2019 года здесь добыто 101,3 млн т, что на 1,6 млн т меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

«На период снижения цен на уголь предлагается временно снизить ставки на привлечение вагонного парка, установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях», - сказали информагентству в департаменте.

13 июня в Кемерове прошло совещание по вопросам транспортировки каменного угля. По данным принявшего в нем участие заместителя гендиректора ОАО РЖД Алексея Шило, за пять месяцев этого года кузбасские угольщики отправили на экспорт 62,9 млн т каменного угля.

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