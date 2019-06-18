«Ариант» отказалась от создания животноводческого гиганта в Кузбассе

Компания «Ариант» отказалась о реализации крупного агропромышленного проекта в Кемеровской области. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В администрацию Новокузнецкого муниципального района поступили извещения о расторжении договоров аренды земельных участков, предназначенных под строительство объектов данного свиноводческого комплекса. Собственником принято решение о прекращении реализации проекта», - рассказал изданию «Коммерсантъ-Сибирь» источник в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

О проекте под названием «Ариант-Сибирь» было объявлено еще в 2015 году. Предполагалось, что инвестор построит свинокомплекс на 270 тыс. голов, мясокомбинат и целый ряд других производственных объектов. Кроме того, он планировал создать крупную сеть магазинов. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. Причины отказа инвестора от проекта пока неизвестны.

ООО «Агрофирма «Ариант» принадлежит «Урало-сибирской металлургической компании». На ее свинофермах содержится 750 тыс. голов животных.

По данным Кемеровостата, на 1 января 2018 года в области насчитывалось 374,2 тыс. голов свиней.

Фото: сайт агрофирмы «Ариант»