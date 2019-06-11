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Свинокомплекс «Чистогорский» в Кузбассе ждет санация

Главная Экономика
Кемерово
12:56 11 Июня 2019
производство, группа, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская «Сибирская аграрная группа» (САГ) намерена вывести сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» в Кузбассе на полную мощность к концу 2020 года. О планах холдинга сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О покупке «Чистогорского» и имущества свиноводческого цеха «Славино» САГ объявила в начале июня. По данным группы, потенциальные производственные мощности этих свинокомплексов сегодня составляют в сумме 15 тыс. свиноматок в год.

«В планах руководства холдинга провести санацию и реконструкцию предприятия, заменить поголовье на высокопородное. Это позволит увеличить объемы производства к концу 2020 года до 45 000 тонн свинины в год», - заявляли в САГ.

По данным бенефициара группы Андрея Тютюшева, ветеринарно-санитарное состояние приобретенных объектов не отвечает ее стандартам.

«Для изменения санитарного фона с конца декабря 2019 по март 2020 года будет проведена санация свинокомплекса «Чистогорский», - приводит его слова «Интерфакс-Сибирь».

В результате этих работ и завоза нового поголовья «Чистогорский» должен выйти на производство 25 тыс. т свинины в год к концу 2020 года.

Комплекс «Чистогорский» является градообразующим предприятием одноименного поселка, входящего в Терсинское сельское поселение.

Фото: сайт ООО СПК «Чистогорский»

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