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Крупные компании обязались инвестировать в воздух Новокузнецка

Главная Экономика
Кемерово
11:21 7 Июня 2019
воздух, соглашение, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) Кузбасс подписал соглашения, призванные снизить выборы вредных веществ в атмосферу Новокузнецка. Они должны быть реализованы до 2024 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным администрации Кемеровской области, подписи по документами поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, кузбасский губернатор Сергей Цивилев, старший вице-президент по коммерции и развитию ООО «Евраз Холдинг» Алексей Иванов, гендиректор АО «Кузнецкие ферросплавы» Кристина Коренная и гендиректор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Степан Солженицын.

Соглашения предполагают осуществление целого ряда дорогостоящих проектов, которые должны улучшить экологическую ситуацию. В частности, в работы на металлургическом комбинате «Евраз ЗСМК» будет вложено 2,87 млрд руб. Из этой суммы 1,8 млрд руб. пойдет на строительство системы серогазоочистки. Инвестиции «Кузнецких ферросплавов» предполагаются в объеме 3 млрд руб. СГК обязалась потратить на необходимые ремонты оборудования более 120 млн руб.

Данные о выполнении обязательств будет собирать Росприроднадзор.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В качестве одного из 12 городов для участия в нем был отобран Новокузнецк.

В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» Кемеровская область оказалась на шестом месте в перечне регионов с высокой долей проб атмосферного воздуха с превышениями предельно допустимых максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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