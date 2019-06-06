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Ушел в отставку директор кемеровского аэропорта

Главная Экономика
Кемерово
09:45 6 Июня 2019
аэропорт, губернатор, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор кемеровского аэропорта Александр Рейх покинул свой пост. Отставка произошла вскоре после критики хода модернизации аэропорта со стороны губернатора Сергея Цивилева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Александр Рейх уволен. Исполняющим обязанности руководителя аэропорта в Кемерове назначен Павел Сизякин», - сказал ТАСС источник в органах региональной власти.

В конце мая Сергей Цивилев опубликовал на своей странице в Facebook пост о положении дел в аэропорту.

«Я ставил задачу по реконструкции аэропорта еще год назад. Задача выполнена не была. Мы бьемся за выделение федеральных средств на ремонт взлётно-посадочной полосы, перрона, установку современного светосигнального оборудования, а руководство аэропорта свою часть затянуло. И это меня не устраивает», - сделал он запись после общения с пассажирами.

Международный аэропорт Кемерово им. Леонова входит в сеть аэропортов холдинга «Новапорт». Его пассажиропоток по итогам 2018 года вырос до почти 0,5 млн человек.

В мае этого года в Томске совладелец холдинга Роман Троценко подтверждал, что инвестиции в реконструкцию кемеровского аэропорта составят 2,5 млрд руб.

«Проектные работы завершены. В Кемерово сложностью было то, что новый строится на месте старого, который является федеральной собственностью. И областная администрация провела огромную работу по документальному оформлению договоренностей с Росимуществом, чтобы это здание можно было забрать и снести. На этом месте стоит ангар, то есть место занято. Эта проблема будет решена к сентябрю, теперь хотя бы есть график, с какой скоростью все это будет двигаться», - говорил он тогда (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Павел Сизякин ранее работал директором по производству новосибирского аэропорта Толмачёво, который также входит в «Новапорт».

Фото: сайт международного аэропорта Кемерово

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