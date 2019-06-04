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Для переработки мусора в Кемерове выбрали место

Главная Экономика
Кемерово
18:45 4 Июня 2019
мусор, завод, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Мусороперерабатывающий завод в Кемерове будет построен на ул. Шатурской к концу 2020 года. О договоренности между муниципальными властями и ООО «Чистый город Кемерово» сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта администрации Кемеровской области, для строительства завода будет выделен участок в 4,5 га. Расстояние до ближайшего жилья превышает 1 км.

«Чистый город Кемерово» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне «Север». В нее входят Кемерово, еще семь городов, а также 16 районов.

Реализовать проект компания предполагает за счет собственных средств и участия инвестора. Инвестиции составят 450 млн руб. Годовая мощность планируемого предприятия – 400 тыс. т.

«В настоящий момент в администрацию Кемеровской области направлено письмо о заключении государственно-частного партнерства. После его заключения будет проведен тендер на проектирование завода. Строительство планируется начать в конце текущего года», - сообщила пресс-служба обладминистрации.

По данным компании «Чистый город Кемерово», она также проработала инвестиционное решение по строительству нового полигона в Кемеровском районе, реконструкции полигона и строительству мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150-200 тыс. т в год в Беловском районе.

Фото: сайт ООО «Чистый город Кемерово»

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