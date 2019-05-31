Кемеровский «Кемсоцбанк» лишили лицензии

Еще один сибирский банк лишился лицензии. На этот раз Банк России применил санкции к кемеровскому АО «Кемсоцинбанк», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующий приказ был издан сегодня. В пресс-релизе Банка России перечисляются претензии регулятора к практике кредитного учреждения.

«На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов», - указывается в документе.

В Кемсоцинбанк назначена временная администрация Банка России.

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет выплачивать возмещение по вкладам в этом банке не позднее 14 июня. По данным АСВ, банки-агенты для этих операций будут отобраны не позднее 6 июня.

АО «Кемсоцинбанк» - первый коммерческий банк в Кузбассе. Он был основан еще в 1989 году.

«Банк создан с целью поддержки и развития социальной сферы и инноваций в Кузбассе», - говорится на его сайте.

В числе акционеров банка ОАО «Кемеровогоргаз», ОАО «КемВод», другие юридические и физические лица.