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Кузбасский «Юрмаш» получит деньги от УВЗ на зарплату работникам

Главная Экономика
Кемерово
20:06 17 Мая 2019
завод, зарплата, долг
Автор: Sibnovosti.ru
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«Юргинский машзавод» в Кемеровской области планирует погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками с помощью своего владельца - корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это стало известно в ходе заседания регионального штаба по финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

«На днях мне удалось достичь предварительной договоренности с руководством УВЗ для выделения займа «Юрмашу» до 100 млн рублей для погашения задолженности по зарплате в этом месяце, до 30 мая под контракт, который мы сейчас завершаем… Есть высокая доля вероятности, что в новый месяц мы выйдем с задолженностью, близкой к нулю», - сообщил на заседании штаба гендиректор завода Анатолий Лазарев (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Ситуация на «Юрмаше» обсуждалась также 15 мая в ходе совещания представителей регионов Сибирского федерального округа по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. Как писали Sibnovosti.ru, ТЭЦ завода обеспечивает теплом города Юрга с населением более 80 тыс. человек. Тогда первый вице-губернатор Кузбасса Вячеслав Телегин сообщил сибирскому полпреду президента РФ Сергею Меняйло о том, что задолженность по зарплате перед работниками завода за полтора месяца составляет около 77 млн руб. Кроме того, как выяснилось, у предприятия лишь «частично» есть средства на необходимые ремонты и закупку топлива к зиме.

В январе 2019 года стало известно, что новым владельцем ООО «Юрмаш» станут структуры «Уральской горно-металлургической компании». Но пока завод остается под контролем УВЗ.

Фото: сайт ООО «Юргинский машиностроительный завод»


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