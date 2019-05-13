Кузбасскому регоператору «ЭкоТек» задолжали почти 400 млн рублей

Реализация «мусорной реформы» вызвала проблему платежей в Кузбассе. Как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru, новокузнецкое ООО «ЭкоТек», имеющее статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), приступило к взысканию долгов через суд.

«Общая задолженность потребителей услуги «обращение с ТКО» составляет 397 миллионов рублей. Первые иски поданы в арбитражный суд на должников – юридических лиц. Среди них – крупные компании, предприниматели, управляющие организации, бюджетные учреждения, муниципалитеты. Ведется планомерная работа с населением по взысканию долгов за вывоз и утилизацию отходов», - говорится в сообщении компании.

ООО «ЭкоТек» стало регоператором в зоне «Юг» Кемеровской области еще в 2017 году. В состав зоны входят три района и восемь городских округов. В их числе, крупнейший город Кузбасса Новокузнецк. На первое полугодие 2019 года для населения установлен тариф 493,6 руб. за 1 куб. м ТКО, для прочих потребителей – 411,4 руб.

В картотеке арбитражных дел есть, в частности, данные об иске «ЭкоТек» к мэрии Новокузнецка примерно на 1 млн руб.