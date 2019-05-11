«Регион Эстейт» получила в собственность кемеровскую «Аврору»

Московская компания «Регион Эстейт» стала владельцем еще одного крупного торгового центра в Кемерове. На этот раз, «Авроры» на Московском проспекте, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Аврора» площадью 16,6 тыс. кв. м была выставлена на продажу в ходе банкротства ООО «Аквамаркет» – некогда одного из крупнейших кузбасских ритейлеров. Торги в форме публичного предложения с постепенным снижением цены были объявлены в марте. Стартовая цена была установлена в размере 403,8 млн руб.

«Торги завершены, так как конкурсный кредитор ООО «Регион Эстейт», в пользу которого выставляемое на торги имущество ООО «Аквамаркет» обременено залогом, направил заявление об оставлении предмета залога за собой», - говорится в сообщении конкурсного управляющего банкрота Дмитрия Плотницкого.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале этого года стало известно, что «Регион Эстейт» таким же способом стал владельцем «Севера» на проспекте Шахтеров в столице Кузбасса. Этот торговый центр площадью 12,7 тыс. кв. м выставлялся на продажу за 360,9 млн руб.

Фото: электронный справочник 2ГИС