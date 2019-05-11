11 мая
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

«Регион Эстейт» получила в собственность кемеровскую «Аврору»

Главная Экономика
Кемерово
15:14 11 Мая 2019
торговый, центр, торги
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Московская компания «Регион Эстейт» стала владельцем еще одного крупного торгового центра в Кемерове. На этот раз, «Авроры» на Московском проспекте, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Аврора» площадью 16,6 тыс. кв. м была выставлена на продажу в ходе банкротства ООО «Аквамаркет» – некогда одного из крупнейших кузбасских ритейлеров. Торги в форме публичного предложения с постепенным снижением цены были объявлены в марте. Стартовая цена была установлена в размере 403,8 млн руб.

«Торги завершены, так как конкурсный кредитор ООО «Регион Эстейт», в пользу которого выставляемое на торги имущество ООО «Аквамаркет» обременено залогом, направил заявление об оставлении предмета залога за собой», - говорится в сообщении конкурсного управляющего банкрота Дмитрия Плотницкого.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале этого года стало известно, что «Регион Эстейт» таким же способом стал владельцем «Севера» на проспекте Шахтеров в столице Кузбасса. Этот торговый центр площадью 12,7 тыс. кв. м выставлялся на продажу за 360,9 млн руб.

Фото: электронный справочник 2ГИС

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: «Южкузбассбетон» приобрел производственную площадку междуреченского завода

«Южкузбассбетон» приобрел производственную площадку междуреченского завода

30 Апреля 2019 г.
В ходе торгов цена на нее упала до 12,5 млн рублей
Новости Кемерово: «Шерегеш-экспрессом» в Кузбассе воспользовалось 10,5 тыс. туристов

«Шерегеш-экспрессом» в Кузбассе воспользовалось 10,5 тыс. туристов

30 Апреля 2019 г.
Экспресс отработал первый горнолыжный сезон
Новости Кемерово: Московские трамваи разъезжаются по всей Сибири

Московские трамваи разъезжаются по всей Сибири

29 Апреля 2019 г.
Соглашение о бесплатной поставке 30 вагонов заключил Кузбасс
Новости Кемерово: Идею аэропорта для кузбасского курорта Шерегеш решили отложить

Идею аэропорта для кузбасского курорта Шерегеш решили отложить

29 Апреля 2019 г.
В нынешних условиях он признан неокупаемым
Новости Кемерово: Кемеровский губернатор поторопил со строительством моста через Кию

Кемеровский губернатор поторопил со строительством моста через Кию

26 Апреля 2019 г.
К настоящему времени надвинуто три пролета из пяти
Новости Кемерово: Кемеровские приставы закрыли «Лапландию»

Кемеровские приставы закрыли «Лапландию»

22 Апреля 2019 г.
Крупнейший ТРЦ Кемерова не будет работать неопределенное время
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: СМИ: задержан один из руководителей полиции Кузбасса

СМИ: задержан один из руководителей полиции Кузбасса

7 Мая 2019 г.
Официального подтверждения задержания Вячеслава Безлюдько пока нет
Новости Кемерово: «Кузбасс» выиграл российское волейбольное первенство

«Кузбасс» выиграл российское волейбольное первенство

9 Мая 2019 г.
Кемеровчане одолели казанский «Зенит» в серии до трех побед
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<