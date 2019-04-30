«Южкузбассбетон» приобрел производственную площадку междуреченского завода

В Кемеровской области ООО «Южкузбассбетон» приобрело завод по производству железобетонных изделий в Междуреченске. Сумма сделки составила всего 12,5 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Производственный комплекс продавался в ходе конкурсного производства в ЗАО «Междуреченский завод КПДС». Компания была признана банкротом летом 2017 года. Тогда в своем решении кемеровский арбитражный суд отмечал, что деятельность на заводе остановлена после резкого падения объема реализации продукции в 2016 году (завод выпускал железобетонные изделия). Требования кредиторов составили 10,8 млн руб.

Производственная площадка «Междуреченского завода КПДС» была выставлена на продажу единым лотом за 61,9 млн руб. Эта цена снижалась до поступления заявок.

«Южкузбассбетон» («Томь-Усинский завод железобетонных конструкций») - одно из крупнейших предприятий Кузбасса по выпуску изделий для крупного домостроения. По данным мэрии города Мыски, на него в 2015 году приходилось 14% всех конструкций и деталей из сборного железобетона, выпускаемых предприятиями области.

Фото: отчет ООО «Оценка и бизнес-планирование» об оценке активов ЗАО «Междуреченский завод КПДС»