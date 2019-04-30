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«Шерегеш-экспрессом» в Кузбассе воспользовалось 10,5 тыс. туристов

Главная Экономика
Кемерово
17:07 30 Апреля 2019
курорт, поезд, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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«Шерегеш-экспресс» перевез за зиму 2018/2019 года 10,5 тыс. гостей горнолыжного комплекса Шерегеш в Кемеровской области. Это был первый сезон работы туристического поезда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги работы экспресса подвели на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД). Это совместный проект ЗСЖД, АО «Кузбасс-Пригород» и областной администрации.

Как сообщали Sibnovosti.ru, «Шерегеш-экспресс» был запущен 17 ноября 2018 года. Первоначально он стартовал в Новокузнецке и довозил туристов до станции Чугунаш. Оттуда они добирались до склона на автобусах. В дальнейшем маршрут экспресса был продлен от Новокузнецка до Прокопьевска.

Напомним, вчера стало известно о том, что строительство аэропорта в Шерегеше при нынешних условиях признано нецелесообразным.

Фото: сайт АО «Кузбасс-Пригород»

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