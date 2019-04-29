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Московские трамваи разъезжаются по всей Сибири

Главная Экономика
Кемерово
19:25 29 Апреля 2019
трамвай, поставки, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Москва безвозмездно отправит Кузбассу 30 трамваев из московского депо. О заключении двумя регионами соглашения сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам кемеровского губернатора Сергея Цивилева, на Кузбасс понесет только транспортные расходы. Московские трамваи уже распределены между муниципалитетами. Кемерово и Новокузнецк получат по 10 машин, Прокопьевск – шесть, Осинники – четыре.

Износ общественного транспорта в Кузбассе составляет около 85%.

Столица закупает новые вагоны и освобождается от старых. Это не первое соглашение московских властей с сибирскими регионами о такой поставке. Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2019 года стало известно о том, что Томску будут переданы 10 трамвайных вагонов, списанных «Мосгортрансом». Таким образом, трамвайный парк сибирского города увеличится сразу на 22%.

Фото: сайт ГУП «Мосгортранс»

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