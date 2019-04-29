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Идею аэропорта для кузбасского курорта Шерегеш решили отложить

Главная Экономика
Кемерово
18:15 29 Апреля 2019
аэропорт, курорт, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект строительства аэропорта на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш, как минимум, откладывается. Причина – его невысокая рентабельность, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективах строительства аэропорта в Шерегеше сегодня рассказал кемеровский губернатор Сергей Цивилев. Он подвел итоги работы, проведенной аэропортовым холдингом «Новапорт». Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Новапорт» заказал проектно-изыскательские работы, чтобы оценить возможность такого строительства.

«Они мне докладывали, что такой вариант просчитан, но он не окупаем, это огромные затраты – в горах строить новый аэропорт. До конца не был снят и вопрос по ограничениям полетов в горах, поэтому этот проект сейчас не является приоритетным, это все лежит в архиве», - привел ТАСС слова главы региона.

Шерегеш посещает в год около 1 млн туристов. Это делает его крупнейшим горнолыжным курортом России. Согласно планам руководства региона, к 2025 году этот показатель должен вырасти до 2,2 млн человек.

Ближайшим к Шерегешу является новокузнецкий аэропорт Спиченково. В декабре прошлого года был продлен маршрут поезда «Шерегеш-экспресс», который подвозит туристов к курорту. Теперь он начинается не в Новокузнецке, а в Прокопьевске.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

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