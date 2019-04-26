Кемеровский губернатор поторопил со строительством моста через Кию

Строящийся мост через Кию в Кемеровской области соединит берега реки в середине мая. Мост является частью обхода города Мариинска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сроки были названы в ходе рабочей поездки губернатора Кузбасса Сергея Цивилева на место строительства. По данным ФКУ «Сибуправтодор», которое является заказчиком работ, генподрядчик – новосибирский «Сибмост» – надвинул три пролета из пяти.

«Учитывая стабильность федерального бюджетного финансирования и темпов работ, взятых генеральным подрядчиком и субподрядными организациями с начала 2019 года, планируем обеспечить сквозной проезд по мостовому переходу через реку Кия и устройство верхнего слоя дорожного покрытия на подходах к нему к августу 2020 года», - процитировал сайт «Сибуправтодора» первого заместителя начальник учреждения Дмитрия Батурина.

О начале надвижки пролетного строения сам «Сибмост» сообщал в середине февраля этого года. Тогда в компании планировали, что этот этап работ завершится 10 апреля. Сегодня на строительной площадке губернатор Цивилев потребовал от строителей сократить отставание.

Как писали Sibnovosti.ru, обход планируется сдать в эксплуатацию в августе 2020-го к 300-летию Мариинска. Протяженность обхода на участке федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» составит 19,2 км.

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»