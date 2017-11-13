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Шахту кузбасской УК «Заречная» признали банкротом

Главная Экономика
Кемерово
18:38 13 Ноября 2017
шахта, банкротство , суд, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту «Алексиевская» угольной компании «Заречная» и ввел конкурсное производство на полгода.

Как пишет ТАСС, заседание по отчету конкурсного управляющего назначено на 24 апреля 2018 года. Сообщается, что анализ финансовой деятельности шахты показал невозможность восстановления ее платежеспособности, поскольку размер имущества должника ниже размера требований, включенных в реестр, которые составляют 19,6 млрд рублей. Кроме того, не было достигнуто мировое соглашение с кредиторами.

Ранее, по данным информагентства, суд ввел процедуру наблюдения в отношении трех действующих шахт угольной компании - «Заречная» и «Алексиевская», а также строящейся шахты «Сибирская». Общая кредиторская задолженность группы оценивается в 50 млрд рублей, основным кредитором выступает Газпромбанк.

Фото: flickr.com

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