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Новый собственник «Кузнецкого цементного завода» не планирует возобновлять производство цемента

Главная Экономика
Кемерово
17:53 10 Ноября 2017
завод, банкрот, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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На «Кузнецком цементном заводе» (КЦЗ) в Новокузнецке не будет возобновлено производство цемента. Это следует из ответа пресс-службы «Сибирской горно-металлургической компании» (СГМК) на запрос Sibnovosti.ru.

«Действительно, ООО «Регионстрой» приобретает активы ООО «Кузнецкий цементный завод». После того, как имущество КЦЗ перейдет в собственность, начнем с наведения порядка на заброшенной территории: демонтажа разрушенных аварийных строений. Компания не намерена возобновлять на данной площадке производство цемента», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали Sibnovosti.ru, московский предприниматель Илья Медников приобрел имущество обанкроченного КЦЗ в интересах новокузнецкого ООО «Регионстрой». Компания заплатила 67 млн руб. при стартовой цене 111,4 млн руб. Основным учредителем ООО «Регионстрой» является Александр Рыбкин – председатель совета директоров СГМК.

В 2008 году КЦЗ, принадлежавший казахстанскому холдингу United Cement Group, оказался в центре скандала. Тогда власти Кемеровской области после многочисленных жалоб жителей приостанавливали работу предприятия из-за его негативного влияния на окружающую среду. Весной 2015 года предприятие было признано банкротом.

Фото: сайт United Cement Group

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